Spendenannahme ist Thema im Elbmarscher Samtgemeinderat

ce. Schwinde. Die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen steht zur Debatte in der Sitzung des Elbmarscher Samtgemeinderates, die am Donnerstag, 9. Februar, um 19.30 Uhr im Gasthaus Harms in Schwinde (Schwinder Straße 3) stattfindet. Weitere Themen: die Haushaltssatzung 2017 inklusive Haushaltsplan, die Bestellung eines Schiedsmannes, eine Namensänderung der Grundschule Stove-Drennhausen und die Bauleitplanung der Gemeinde Marschacht.