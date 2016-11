Spendenannahmen und kommunale Wohnungsbaugesellschaft sind Themen im Elbmarscher Samtgemeinderat

Drage: Hofcafé Marschendeel |

ce. Hunden. Die Annahme von Spenden, Schenkungen und Zuwendungen sowie die Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Harburg stehen zur Debatte in der Sitzung des Elbmarscher Samtgemeinderates, die am Donnerstag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr im Hundener Hofcafé Marschendeel (Hundener Straße 21) stattfindet. Weitere Themen: die Gebühren für die Nachmittagsbetreuung für Grundschüler in der Samtgemeinde, die neue Amtsperiode des Kreisseniorenbeirates und die Anhebung des allgemeinen Wasserpreises zum 1. Januar 2017.