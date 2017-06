Stadt Winsen will alte Gärtnerei Franz kaufen

Verwaltungsausschuss soll grünes Licht für Millionen-Deal geben

Im Rathaus läuft es als geheime Verschlusssache, dennoch wurde schon bekannt: Die Stadt will die leerstehende Gärtnerei von Bruno Franz an der Hoopter Straße kaufen. Der Verwaltungsausschuss soll in seiner nicht-öffentlichen Sitzung am morgigen Donnerstag, 8. Juni, den Millionen-Deal absegnen.Insgesamt geht es um einen Kaufpreis von rund 1,5 Millionen Euro. Neben dem alten Gärtnerei-Gebäude, das seit Monaten leer steht, will die Stadt auch angrenzende Ländereien erwerben - insgesamt gut 32.000 Quadratmeter. Allerdings will die Verwaltung die Gärtnerei nicht selbst betreiben, sondern will das Areal als Bauerwartungsland kaufen. Soll heißen: in absehbarer Zeit wird dort ein neues Wohngebiet entwickelt - wenn die Politik mitspielt und das Geld für den Kauf freigibt.