Straßenreinigung steht zur Debatte in Winsener Ausschuss

ce. Winsen. Eine Neufassung der Straßenreinigung und das Grünflächenmanagement in Winsen stehen zur Debatte in der Sitzung des städtischen Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen, Beteiligungen und Personal, die am Donnerstag, 30. November, um 18.15 Uhr im Rathaus (Schlossplatz 1) stattfindet. Außerdem geht es um den Haushalt 2018.