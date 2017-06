21. Selbsthilfetag rund um das Rathaus

Verschiedene Gruppen stellen sich vor

Rund um das Winsener Rathaus findet am Samstag, 1. Juli, von 9 bis 12 Uhr der 21. Selbsthilfetag statt. Vertreter der verschiedensten Selbsthilfegruppen haben sich jetzt bei den Guttemplern getroffen, um die letzten Vorbereitungen abzuschließen. Mit Infoständen, alkoholfreien Cocktails, Kaffee und Waffeln werden die Selbsthilfegruppen in der Fußgängerzone wieder über Ihre Arbeit informieren. Vertreten sind u.a. die Frauenselbsthilfe nach Krebs, die Guttempler, Pflegende Angehörige, Rheumaliga und die Anonymen Alkoholiker. Geplant ist auch ein buntes Rahmenprogramm, unter anderem mit dem AWO-Chor.Im Guttemplerhaus in der Rathausstraße 7 gibt es zugleich einen Tag der offenen Tür. Das Motto des Tages: „Miteinander reden, voneinander lernen“.Im Landkreis Harburg gibt es mehr als 80 Selbsthilfegruppen. Der neu aufgelegte Wegweiser Selbsthilfe 2017/2018 der Selbsthilfekontaktstelle ZISS informiert über die bestehenden Gruppen und wird kostenlos verteilt.Weitere Infos über Selbsthilfegruppen im Landkreis Harburg gibt es unter www.ziss-online.de.