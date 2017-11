40. Weihnachtsmarkt in Salzhausen öffnet seine Pforten

Wahrhaft eine "runde Sache" wird der diesjährige Salzhäuser Weihnachtsmarkt, denn er findet am Samstag, 2., und Sonntag, 3. Dezember, bereits zum 40. Mal rund um die Winsener Straße und die Schmiedestraße statt. Die bunte Budenmeile ist am Samstag von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Verkehrs- und Kulturverein (VKV) Salzhausen konnte wieder eine vielfältige Bandbreite an Händlern gewinnen, die Christbaumschmuck, Kerzen und Spielzeug ebenso anbieten wie Winterbekleidung und Honigprodukte. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auch wieder auf kulinarische Genüsse für jeden Geschmack freuen.Eingeläutet wird der Weihnachtsmarkt schon am Freitag, 1. Dezember, um 19 Uhr mit dem Start der Salzhäuser Punschsaison. Dann laden verschiedene Beschicker an ihren Buden zum gemütlichen Treffen bei heißen Getränken ein.Das eigentliche Markttreiben beginnt am Samstag um 12 Uhr an der Musikbude mit der, die von den Wulfsener Jagdhornbläsern begleitet wird. Um 14 Uhr (am Sonntag um 11 Uhr) startet die. Deren Erlös kommt demund derzugute. Der durch Asperger-Autismus gehandicapte achtjährige Sohn von Ulrich und Nicole Angulo Hielscher aus Salzhausen benötigt einen Begleithund, dessen Ausbildung und Anschaffung jedoch rund 26.000 Euro kosten (das WOCHENBLATT berichtete). Nach einem Aufruf unter anderem im WOCHENBLATT sind bisher über 21.000 Euro an Spenden zusammengekommen. "Wir freuen uns riesig über die tolle Unterstützung", bedankt sich die Familie auf diesem Wege bei allen Helfern. Auf dem Weihnachtsmarkt werden die Angulo Hielschers an einem Stand Bratäpfel verkaufen.Zauberkünstler in der MusikbudeMarkt auf dem Gelände des Senioren- und Pflegeheimes Heidmarkhof an der Hauptstraße mit Basteleien und Gebackenem von Senioren und HeimmitarbeiternInternationales Café im Gemeindehaus (Winsener Straße 1)Ausstellung von Bildern aus Malkursen im Atelier des Kunstvereins "KuKuK" sowieVersteigerung von großformatigen "KuKuK"-Gemeinschaftsbildern durch die bekannte Künstlerin und ehemalige "KuKuK"-Vorsitzende Alexandra Eicks. Mehr Infos hierzu unter www.kukuk-ev.de.Derbesuchen den MarktAdventliche Besinnung mit halbstündigen Andachten in der St. Johannis-Kirche mit Mitwirkenden der Salzhäuser Kirchengemeinde und der Landeskirchlichen Gemeinschaft GödenstorfWeihnachtliche Melodien von Hans Albers (Musikbude)Original Amelinghäuser Schrammler (Musikbude)Bauchredner Dietmar Belda (Musikbude)Marktcafé der Pfadfinder (Gemeindehaus)Tanzaufführung der "MUKIS" des MTV SalzhausenBläserquintett des Blasorchesters MTV Salzhausen (Musikbude)Gottesdienst mit dem Posaunenchor der Landeskirchlichen Gemeinschaften Gödenstorf und ToppenstedtDarüber hinaus sind im Haus des Gastes die Ausstellung "Farblichter" (Samstag von 14 bis 18 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr) sowie in der Dörpschün die Weihnachtsausstellung der Scheunenkünstler (Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr) zu erleben.