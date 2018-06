7. Salzhäuser Kunstpreis zum Thema "Hinter der Wand" startet

"Hinter der Wand" ist das Thema des 7. Salzhäuser Kunstpreises, der gemeinsam von der Sparkasse Harburg-Buxtehude, dem Verein „Salzhausen e.V – Kultur – Heimat Leben“ und dem Kunstverein "KuKuK“ ausgeschrieben wird. Ab sofort eingereicht werden können Gemälde, Zeichnungen oder Fotografien im Höchstformat 70 x 100 cm sowie Skulpturen in transportabler Größe. Gemalte, gezeichnete und fotografierte Beiträge sind von den Teilnehmern gerahmt einzureichen.Die Preise werden vergeben in den Kategorien Malerei/Zeichnung, Fotografie/Computerdesign, Skulpturen, Kinderkunst (Teilnehmer 6 bis 13 Jahre) und Jugendkunst (14 bis 18 Jahre). Teilnahmeberechtigt sind Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab sechs Jahren aus dem gesamten Landkreis Harburg und Umgebung. Sie können mit jeweils einer Arbeit pro Preiskategorie beim Wettbewerb mitmachen. Künstlergemeinschaften sind ebenfalls zulässig. Die Arbeiten müssen bis 15. September abgegeben werden in Salzhausen beim Beratungscenter der Sparkasse Harburg-Buxtehude (Hauptstraße 6a, 21376 Salzhausen). Auf den Arbeiten vermerkt werden müssen Namen, Anschrift, E-Mail-Adresse, gegebenenfalls Schule und Klasse sowie die Kategorie, in der das Kunstwerk gewertet werden soll.Das Preisgeld beträgt 100 Euro für die jeweils Erstplatzierten, gestiftet von der Sparkasse. Über die Preisvergabe entscheidet eine fachkundige Jury. Die Preisverleihung erfolgt am 2. November in der Dörpschün. Alle eingereichten Arbeiten werden vor und nach der Prämierung in einer Ausstellung im Haus des Gastes zu sehen sein.• Fragen werden per E-Mail unter info@kukuk-ev.de beantwortet. Infos unter www.kukuk-ev.de