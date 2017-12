ADFC-Gruppe Winsen radelt nach Marschacht

ce. Winsen. Eine Fahrradtour nach Marschacht unternimmt die ADFC-Ortsgruppe Winsen mit allen Interessierten am Samstag, 30. Dezember. Die Teilnehmer starten um 10 Uhr am Marstall. Die letzte ADFC-Tour dieses Jahres führt auf der Hinfahrt durch die Winsener Marsch. In Marschacht ist eine Einkehr vorgesehen. Zurück geht es an der Elbe entlang bis nach Laßrönne und von dort nach Winsen. Die Strecke ist insgesamt rund 50 Kilometer lang und gut befahrbar.