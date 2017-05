ADFC-Ortsgruppe radelt rund um Winsen

ce. Winsen. Zu einer Fahrradtour rund um Winsen lädt die ADFC-Ortsgruppe alle Interessierten am Samstag, 27. Mai, ein. Die Teilnehmer starten um 10 Uhr am Marstall. Die 55 Kilometer lange Tour führt über Gehrden, Hoopte, Stöckte, Laßrönne, Tönnhausen, Rottorf, Sangenstedt, Borstel, Roydorf, Luhdorf, Bahlburg, Pattensen, Scharmbeck und wieder zurück nach Winsen. Eine etwas längere Pause ist bei OBI in Winsen eingeplant. Dort können sich die Radler mit der eigenen Rucksack-Verpflegung stärken oder etwas einkaufen.