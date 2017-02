ADFC-Ortsgruppe Winsen radelt nach Garlstorf

ce. Winsen. Zu einer Fahrradtour nach Garlstorf lädt die ADFC-Ortsgruppe Winsen alle Interessierten am Samstag, 25. Februar, ein. Die Teilnehmer an der rund 44 Kilometer langen Tour starten um 10 Uhr am Winsener Marstall. Unterwegs ist in Salzhausen eine Einkehr geplant.