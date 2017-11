ADFC-Workshop zur Veloroute auf alter Buchholzer Bahntrasse

Winsen (Luhe): Straußenfarm Johannsen |

ce. Winsen. "Veloroute auf der stillgelegten Buchholzer Bahntrasse" ist das Thema eines Workshops, zu dem der ADFC-Kreisverband Harburg alle Interessierten am Samstag, 2. Dezember, von 9 bis 12 Uhr auf die Straußenfarm Johannsen im Winsener Ortsteil Bahlburg (Burgstraße 83) einlädt. Die Farm liegt direkt am ehemaligen Bahnsteig. Die vom ADFC angedachte Fahrradroute würde Buchholz und Lüneburg miteinander verbinden. Neben der Route steht beim Workshop auch die Trassenplanung der Deutschen Bahn zur Debatte. - Anmeldung und Infos bei Karin Sager unter Tel. 04185 - 808959 oder per E-Mail unter karin.sager@adfc-kreis-harburg.de.