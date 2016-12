Adventskonzert mit lettischem Mädchenchor "Cantus" un "Lucia-Voices" in Geesthacht

Geesthacht: Gemeindehaus der Christuskirche |

ce. Geesthacht. Ein Adventskonzert mit dem lettischen Mädchenchor "Cantus" und den "Lucia-Voices" steht am Sonntag, 18. Dezember, um 15 Uhr in der Christuskirche in Geesthacht (Neuer Krug 4) auf dem Programm. Die Leitung haben Maruta Rozite, Maruta Grigale und Amanda Donina. Am Klavier ist Marta Ozolina zu hören.

Die festlichen Adventskonzerte des beliebten Chores "Cantus" gehören in der Region zur vorweihnachtlichen Tradition. Dabei werden diese Konzerte gerne bereichert um die Gesänge der Lichterkönigin Lucia mit ihrem Gefolge, formiert aus sieben ehemaligen Solistinnen des Chores.

- Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.