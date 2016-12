Aktive gesucht für neuen Plattdeutsch-Kreis in Meckelfeld

ce. Meckelfeld. Zum Start eines neuen plattdeutschen Kreises in Meckelfeld und Umgebung lädt Wolfgang "Pipel" Peters aus Seevetal alle Interessierten am Mittwoch, 11. Januar, um 19 Uhr im Restaurant "Poseidon" im Helbachhaus (Bürgermeister-Heitmann-Straße 34c) ein. An jedem zweiten Mittwoch im Monat sollen die Treffen stattfinden, bei denen selbst verfasste oder aus Büchern gesammelte fremde Platt-Texte vorgetragen werden können. Zudem wird gemeinsam gegessen. - Infos per E-Mail unter pipelpeters@gmx.de.