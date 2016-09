Aktivitäten bei Salzhäuser Kirch- und Markttag

thl/ce. Salzhausen. Im Rahmen des Salzhäuser Kirch- und Markttages am Sonntag, 18. September, lädt die Gemeinde ab 13 Uhr zu einer öffentlichen Versteigerung auf den Rathausplatz ein. Dabei kommen viele Fundsachen unter den Hammer, vorwiegend Fahrräder. Alle Auktionsgegenstände können ab 12 Uhr im Rathaus besichtigt werden. Der Kunstverein "KuKuK" bietet in seinen Räumen (Schmiedestraße 1) von 13 bis 15 Uhr ein "offenes Atelier" mit einer Bilderausstellung und Aquarellieren für alle Interessierten an. Der Förderverein "Haus des Gastes - Brenners Hoff" veranstaltet in der Schützenstraße 4 wieder einen Bücherflohmarkt. Zur Stärkung gibt es Zwiebelkuchen und Federweißen.