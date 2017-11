"Alter Bahnhof" präsentiert Maria Vollmer und Lilo Wanders in Winsen

ce. Winsen. Mit Gastspiel-Premieren des aus dem TV bestens bekannten Travestiestars Lilo Wanders und der hervorragenden Komödiantin Maria Vollmers in Winsen starten die Betreiber der Gödenstorfer Gaststätte "Zum alten Bahnhof" nach deren Schließung (das WOCHENBLATT berichtete) jetzt ihre Reihe "Der alte Bahnhof - On Tour". Maria Vollmer präsentiert am Freitag, 8. Dezember, um 20 Uhr im Winsener Marstall (Schlossplatz 11) ihr Programm "Push-up, Pillen & Prosecco". Darin geht sie der Frage nach, was eine Frau mit dem Leben anfängt, wenn sie nicht mehr als Teenager durchgeht, bis zur Rente aber noch eine Weile durchhalten muss. Bei einem wahren Marathon an Selbstfindungskursen lässt sich Vollmer entschlacken und wiedergebären, atmet sich ins Nirvana und kommt von dort mit einer ausgesprochen beruhigenden Erkenntnis zurück: Hinter'm Eisprung geht es weiter. Zudem besingt die Vollblut-Entertainerin die erlebnisreiche Übergangsphase zwischen Minirock und Birkenstock, Kamasutra und Klosterfrau, Rock 'n' Roll und Rheumadecke.

"Endlich 60! - gaga, geil & gierig" lautet die Parole am Freitag, 15. Dezember, ebenfalls um 20 Uhr im Marstall. Dort gleitet sie vergnügt, beschwingt und neugierig in ihren Altweitersommer und genießt die damit verbundenen Freiheiten. Gewohnt offenherzig und manchmal sehr direkt widmet sich die Wanders als "Sexpertin der Nation" ihren Lieblingsthemen. "Wie lustvolle kann der Sex im dritten Drittel sein?" und "Gibt es einen Weg aus eingefahrenen Beziehungsgeflechten?" sind nur zwei der Fragen, denen sie in bewährt frivoler Manier auf den Grund geht.

- Karten unter www.zum-alten-bahnhof.com, bei Papino in Salzhausen und der Tourist-Information im Winsener Marstall sowie an allen eventim-Vorverkaufsstellen.