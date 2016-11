Amerika ist Thema beim "Bistro Lifestyle" der LKG Winsen

"Amerika - da wo die Freiheit und die Möglichkeiten scheinbar unendlich sind" lautet das Thema beim "Bistro Lifestyle" der Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG) Winsen, das am Freitag, 25. November, um 19.30 Uhr in der "Hütte" der LKG (Borsteler Weg 22) stattfindet. Zu Gast ist die Winsener Pastorin Flore Duda. Der Eintritt ist frei, die Mitgliedschaft in einer Kirche nicht erforderlich. - Infos unter http://www.lkg-nordheide.de.