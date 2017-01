Anmelden für Abend-Flohmarkt im Kindergarten Drennhausen

Drage: Kindergarten Arche Noah |

ce. Drennhausen. Für den diesjährigen Abend-Flohmarkt öffnet der Kindergarten Arche Noah (Drennhäuser Elbdeich 22) am Freitag, 10. Februar, von 19 bis 21 Uhr seine Türen. Bei einem Glas Sekt und einem kleinen Imbiss kann ganz entspannt geshoppt und geklönt werden. Die Einnahmen kommen dem Kindergarten zugute. Wer selbst etwas verkaufen möchte, meldet sich bis zum 20. Januar unter Tel. 01520 - 1925150 oder per E-Mail an flohmarkt-archenoah@gmx.de. Die Standgebühr für drei Meter beträgt 8 Euro.