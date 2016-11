Arbeitsagentur gibt Frauen Tipps zum Vorstellungsgespräch

Lüneburg: Arbeitsagentur |

ce. Lüneburg. Tipps und Infos rund um das Vorstellungsgespräch gibt Diplom-Psychologin Corinna Zrout im Rahmen der Reihe "Frauen auf Erfolgskurs" am Donnerstag, 1. Dezember, von 9 bis 12 Uhr in der Lüneburger Agentur für Arbeit (An den Reeperbahnen 2, Raum 100). Die Teilnehmerinnen erhalten Anregungen, wie sie nach der Familienzeit einen "Fuß in die Tür" bekommen und sich positiv bei der Vorstellung präsentieren können. Veranstalter sind die Arbeitsagentur und die Koordinierungsstelle "Frau & Wirtschaft". - Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung unter Tel. 04131 - 745340 oder per E-Mail unter lueneburg-uelzen.bca@arbeitsagentur.de.