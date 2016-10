Arbeitsagenturen sind wegen Personalversammlung geschlossen

ce. Winsen. Aufgrund einer Personalversammlung bleiben die Agenturen für Arbeit in Winsen, Lüneburg, Lüchow und Uelzen am Mittwoch, 19. Oktober, geschlossen. Gesprächs- und Beratungstermine, die bereits vereinbart wurden, sind davon nicht betroffen und finden statt. Die Berufsinformationszentren (BiZ) in Lüneburg und Uelzen sind von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Wer sich am 19. Oktober bei einer der Arbeitsagenturen melden müsste, hat keine Nachteile, sofern die Meldung am Donnerstag, 20. Oktober, nachgeholt wird.