Attraktive Angebotsvielfalt beim Hoopter Staudenmarkt

ce. Hoopte. Mit einem vielseitigen Angebot lockt der traditionelle Staudenmarkt, den Kati Filter und ihr Team vom DRK-Ortsverein Hoopte am Samstag, 8. Oktober, ab 11 Uhr im Garten der Familie Filter (Hoopter Sportplatz 5) veranstalten. Im Mittelpunkt steht der Staudenverkauf, für den noch im Staudenspenden gebeten wird. Diese können bei Kati Filter abgegeben oder auf Wunsch auch abgeholt werden. Für letzteren Fall muss unter Tel. 04171 - 61219 ein Termin vereinbart werden. Darüber hinaus gibt es an den Ständen weitere attraktive Angebote für den heimischen Garten. Für Musik zum Schunkeln sorgen die "Elbdeichbrummer". Stärken können sich die Besucher im Gartencafé, mit Grill-Leckerbissen oder am Kuchenbüffet. Alle Erlöse gehen an das DRK Hoopte, das damit soziale Projekte nach Bedarf unterstützt.