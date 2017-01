Ausbildungsbörse mit Azubi-Speed-Dating in Lüneburg

Lüneburg: Arbeitsagentur |

ce. Lüneburg. Mit einem neuen Rekord von 83 Ausstellern startet die diesjährige Ausbildungsbörse von Arbeitsagentur und Jobcenter in Lüneburg, die am Samstag, 21. Januar, von 9 bis 14 Uhr in der Agentur für Arbeit (An den Reeperbahnen 2) und im Foyer des benachbarten Theaters stattfindet. Angesprochen sind alle Interessierten, die in 2017 eine Lehre oder ein Studium beginnen möchten. Die Aussteller informieren über 116 Ausbildungsberufe und 34 Angebote speziell für Abiturienten. Für Flüchtlinge, die einen Ausbildungsplatz suchen, gibt es einen Info-Point mit Dolmetscher.

Während der Ausbildungsbörse findet ab 11.30 Uhr in der Kantine im Untergeschoss wieder ein Azubi-Speed-Dating statt. Potentielle Auszubildende und künftige Ausbildungsbetriebe haben jeweils zehn Minuten Zeit, sich auszutauschen und einen persönlichen Eindruck voneinander zu gewinnen. Gut 30 Betriebe werden während des Speed-Datings ihren angehenden Fachkräftenachwuchs suchen. Anmeldung hierfür unter Tel. 04131 - 745113 montags bis donnerstags von 8 bis 15.30 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr oder per E-Mail an

Lueneburg-Uelzen.BiZ@arbeitsagentur.de. In der Mail müssen Name, Vorname und eine Telefonnummer für Rückmeldungen angegeben werden.