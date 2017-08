Ausfahrt und Treffen der Salzhäuser "Interessengemeinschaft"

ce. Salzhausen. Einen Bus-Tagesausflug nach Niederhaverbeck bietet am 1. September im Rahmen seiner monatlichen Freitagstreffen "Willkommen im Klub" ("WiK") der gemeinnützige Salzhäuser Verein "Interessengemeinschaft" ("InGe") an. Auf dem Programm stehen eine Wanderung, der Besuch der Ausstellung "Bienenwelten" sowie ein gemeinsames Mittagessen und Kaffeetrinken. Beim Kaffee referiert Gisela Fengefisch, 1. Vorsitzende von "InGe" und Vorstandsmitglied des Vereins Naturschutzpark (VNP) über den "VNP als Hüter der Heide". Die Anmeldung kann beim nächsten "WiK"-Treffen am Freitag, 4. August, von 14.30 bis 16.30 Uhr im Salzhäuser Haus des Gastes gegen Zahlung der Teilnahmekosten von 30 Euro erfolgen. Wer dann verhindert ist, kann sich für den Ausflug auch bei Petra Allert von "InGe" persönlich im Generationenhaus (Am Paaschberg 8) oder unter Tel. 04172 - 1200 melden.

- Beim "WiK"-Treffen am 4. August ist die Teilnahme kostenlos. Bei Kaffee und Kuchen ist Zeit für Gespräche, bevor Förster Jürgen Purschwitz die Arbeit der Klosterrevierförsterei Garlstorfer Wald vorstellt.