Ausstellungs-Wochenende in Hoopter Galerie "Elbe & Mehr"

Winsen (Luhe): Galerie Elbe und mehr |

ce. Hoopte. "Gemälde Kunst Objekte & Design" heißt eine Ausstellung, die von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. November, in der Hoopter Galerie "Elbe & Mehr" (Hoopter Elbdeich 109, Tel. 04171 - 6687414) gezeigt wird. Die Kunstwerke sind am Freitag von 17 bis 21 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei und für Gaumenfreuden gesorgt. - Infos auch zu den Ausstellern unter www.elbeundmehr.de.