Ballonzaubereien bei Winsener "Summertime"-Aktion

Winsen (Luhe): Fisch-Köhler |

ce. Winsen. Der Ballonzauberclown Jörg Borrmann gibt im Rahmen der Aktion "Summertime in the City" der City-Marketing Winsen GmbH am Samstag, 22. Juli, von 10 bis 13 Uhr ein Gastspiel vor dem Geschäft Fisch-Köhler (Rathausstraße 32). Borrmann modelliert die unglaublichsten Luftballonfiguren, die nicht nur Kinder magisch anziehen. So entstehen einzigartige Kreationen, die sich von den üblichen "Standardtieren" abheben.