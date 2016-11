Basar des Winsener "Fundus-Kaufhauses" für guten Zweck

Winsen (Luhe): Fundus-Kaufhaus für alle |

ce. Winsen. Einen großen Weihnachtsbasar veranstaltet das Team vom Winsener "Fundus-Kaufhaus für Alle" (Bahnhofstraße 43) des DRK am Samstag, 19. November, von 9 bis 16 Uhr. Es gibt eine reiche Auswahl an Weihnachtsdekorationen und Nützlichem zum Fest zu günstigen Preisen. Der gesamte Verkaufserlös kommt der Flüchtlingshilfe in Winsen und dem "Internationalen Café" der Winsener St. Marien-Kirchengemeinde zugute. Nach dem 2015 hat "Fundus" die eingenommene vierstellige Summe aufgestockt und schließlich 1.500 Euro an den Winsener Verein "Hilfe für Tschernobyl-Kinder - Hilfe für Kinder in Not in Bila Zerkwa" übergeben.