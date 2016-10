Baumfällungen in der Ashausener Straße in Stelle

ce. Stelle. Baumfällarbeiten führt die Gemeinde Stelle ab Dienstag, 11. Oktober, in der Ashausener Straße durch. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Büllhorner Weg und dem Schulweg entlang der Siedlung am Alten Schützenplatz. Der Verkehr wird über eine Baustellenampel geregelt. Es ist an diesem Tag jedoch auch mit jeweils einige Minuten dauernden Vollsperrungen zu rechnen.