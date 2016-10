"Begeisterung" ist Thema beim Männerfrühstück in Winsen

Winsen (Luhe): Brasserie am Schloß |

ce. Winsen. "Was Männer begeistert" ist das Thema beim 13. Männerfrühstück, das Diakon Hermann Tipke, Beauftragter für Männerarbeit im Kirchenkreis Winsen, am Samstag, 5. November, um 9 Uhr in der Winsener Brasserie am Schloß (Schloßplatz 5) veranstaltet. Es referiert Pastor Wolfhardt Knigge aus Hanstedt I (Kreis Uelzen). Gisbert Landwehr und Günter Wiedecke spielen Irish Folk. Bei der Veranstaltung soll erörtert werden, wofür sich Männer begeistern und wie sie die Begeisterung finden und leben können. Kosten für das Frühstücksbuffet: 10 Euro. - Anmeldung bis zum 1. November bei Hermann Tipke unter Tel. 04171 - 4986 oder per E-Mail unter Tipke@gmx.de.