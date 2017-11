Beschwingte Musical-Klänge beim Chorkonzert in Winsen

ce. Winsen. "Alles Musical" lautet das Motto der Konzerte, zu denen die Chorgemeinschaft Scharmbeck-Pattensen am Samstag, 11. November, um 19 Uhr und am Sonntag, 12. November, um 17 Uhr im Winsener Marstall (Schlossplatz 11) einlädt. Einlass ist um 18.30 Uhr bzw. um 16.30 Uhr.

Das Programm unter der Leitung von Michael Krause bietet heitere und beschwingte, aber auch ernste Melodien. Es sind Auszüge aus Musicals von "My Fair Lady" über "König der Löwen" bis zu "Mamma Mia". Die Lieder werden in Bildern und Gesang vorgetragen. Besondere Überraschungsmomente sind die jeweiligen Ansagen einzelner Sängerinnen und Sänger.

- Eintritt: 10 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen nichts. Karten im Vorverkauf in Winsen bei der Buchhandlung Decius in der Rathausstraße (Tel. 04171 - 2757), bei der Touristik-Information im Marstall (Tel. 04171- 668075) und bei allen Chormitgliedern sowie an der Abend- bzw. Tageskasse. Infos bei Gisela Löckermann (Tel. 04171 - 50314), Hans-Heinrich Meyer (Tel. 04173 - 6948) und Joachim Schuster (Tel. 0170 - 5926367).