Besondere Gottesdienste in und um Winsen

ce. Winsen. Zum Gottesdienst "Punkt 11" lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft Winsen am Sonntag, 6. August, um 11 Uhr in ihr Gemeinschaftshaus "Die Hütte" (Borsteler Weg 22) ein. Pastor Markus Kalmbach von der Winsener Kirchengemeinde St. Marien erläutert seine Gedanken zum Wochenspruch und stellt die Frage, was es bedeutet, "im Alltag ein Kind des Lichts zu sein". Für Musik sorgt die Band "Einfach Anders" mit schwungvollen Lobpreis-Liedern. Für die kleinen Gäste gibt es parallel einen Kindergottesdienst. Im Anschluss wird ein kostenloser Imbiss angeboten.

- Zum traditionellen Elbe-Gottesdienst in Hoopte lädt die Kirchengemeinde St. Marien am Sonntag, 6. August, um 10 Uhr ein. Pastorin Ulrike Koehn stellt das Thema Schiffe in den Mittelpunkt ihrer Predigt. In der St.-Marien-Kirche findet an diesem Sonntag kein Gottesdienst statt. Die Kirchengemeinde bietet einen Fahrdienst an. Wer ihn in Anspruch nehmen möchte, meldet sich bis Freitag, 4. August, um 12 Uhr im Gemeindebüro unter Tel. 04171 - 4030. Im Anschluss an den Elbe-Gottesdienst findet um 11 Uhr ein Taufgottesdienst mit Pastorin Ulrike Koehn an der Elbe statt. Er wird von Kindern und Jugendlichen der Kirchengemeinde begleitet. In Tönnhausen am Ilmenau-Hafen werden am Sonntag um 17 Uhr von Pastorin Simone Uhlemeyer-Junghans ebenfalls Kinder getauft.