Besondere Stadtführung durch Winsen mit Hein vom Bau

ce. Winsen. "In den Abend mit Hein vom Bau" lautet das Motto einer besonderen Stadtführung, die der Heimat- und Museumverein (HuM) Winsen am Dienstag, 11. Oktober, veranstaltet. Treffpunkt für die Teilnehmer ist um 18 Uhr am Marstall (Schlossplatz 11). Ein HuM-Mitglied schlüpft in die Rolle des Zimmermanns Hein vom Bau, der im Jahr 1860 geboren wurde. In der Kluft, die er während seiner Jahre auf der Walz von 1876 bis 1879 getragen hat, zeigt er beim Rundgang Häuser, an denen er zwischen 1890 und 1914 mitgebaut hat. Dabei erzählt Hein viele Fakten und auch Anekdoten. - Karten für 5 Euro im Marstall-Museum