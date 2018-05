Bizets "Carmen" als "Oper légère" im Winsener Marstall

ce. Winsen. Mit Georges Bizets "Carmen" präsentieren Sängerin Franziska Dannheim und Pianistin Jeong-Min Kim am Donnerstag, 31. Mai, um 20 Uhr im Winsener Marstall (Schlossplatz 11) den vierten Streich ihrer amüsant-lehrreichen "Oper légère“-Reihe - getreu dem bewährten Motto "Eine Stimme, ein Piano, eine Oper.“ Veranstalter ist der Kulturverein Winsen.

Michaela liebt José, liebt Carmen, liebt Escamillo und der liebt sich selbst. Diese unglückselige Liebeskette ist tödlich, denn die große Rache des kleinen Mannes, Liebesentzug und verletzter Stolz machen brandgefährlich. "L´amour" und "la mort" – nicht von ungefähr unterscheiden sich in der französischen Sprache die Worte für Liebe und Tod nur durch einen Laut. Die Essener Sopranistin Franziska Dannheim hat den wahren Kern der Geschichte der schönen Zigeunerin Carmen auf äußerst unterhaltsame Art herausgearbeitet. Von Jeong-Min Kim erneut virtuos am Flügel begleitet, spielt und singt sie sich als amüsanter und aufschlussreicher Opernführer durch das gesamte Werk.

Verpackt ist dieses Drama in ein Gewand der hübschesten und bekanntesten Melodien, welche die Opernwelt zu bieten hat.

Karten für diese Sonderveranstaltung, die durch eine Förderung der Sparkasse Harburg-Buxtehude ermöglicht wird, gibt es unter www.kv-winsen.de und bei allen Vorverkaufsstellen.