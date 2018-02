Bürger werden befragt - Landesamt startet Umfrage zur Mikrozensuserhebung

thl. Winsen. Das Landesamt für Statistik Niedersachsen führt dieses Jahr wieder eine Mikrozensuserhebung in Form einer Haushaltsbefragung durch. Darauf macht die Stadt jetzt aufmerksam. Die Ergebnisse dienen der Erkenntnis über die Lebensverhältnisse der Bevölkerung und damit als Grundlage für eine effektive Förderung gerade solcher Bevölkerungsgruppen, die in besonderem Maße der staatlichen Unterstützung und Fürsorge bedürfen. Ehrenamtliche Helfer, die mit einem amtlichen Ausweisdokument ausgestattet und zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, suchen die im mathematischen Zufallsverfahren ausgewählten Haushalte auf. Ein Prozent der Bevölkerung ist betroffen und auskunftspflichtig. Erfragt werden allgemeine Angaben – wie Geschlecht, Geburtsjahr und Familienstand – und Angaben zur Erwerbstätigkeit, Aus- und Weiterbildung, Wohnsituation und zum Lebensunterhalt.

Erhebungsbeauftragte werden über das gesamte Jahr auch Haushalte in der Stadt Winsen aufsuchen. Ds Statistische Landesamt hat die Straßen benannt, in denen ausgewählte Haushalte befragt werden. Der Befragungszeitraum ist dabei entsprechend eingegrenzt.

• Im Stadtgebiet:

Gildeweg (Februar, 1. Hälfte), Luhdorfer Straße und Ilmer Weg (Februar, 2. Hälfte), Bahnhofstraße (April, 2. Hälfte), Europaring (Juli, 1. Hälfte), Marktstraße (August, 1. Hälfte), Brahmsallee, Elsternweg, Im Stock, Runde Straße und Winser Baum (September, 2. Hälfte).

• In den Ortsteilen:

Luhdorf: Am Feldrain (April, 1. Hälfte), Luhdorfer Waldweg (November, 1. Hälfte), Roydorf: Redderweg (April, 2. Hälfte), Sangenstedt: Hornweg (Mai, 2. Hälfte), Laßrönne: Elbuferstraße (August, 2. Hälfte).

Detailfragen zum Mikrozensus beantwortet das Landesamt für Statistik Niedersachsen unter Tel.: 0511 - 98980.