Bunter Melodienreigen beim Chorkonzert des Sängerbundes "Heideblume"

ce. Winsen. "Das Leben ist schön" lautet das Motto eines Chorkonzertes, zu dem der Sängerbund "Heideblume" am Sonntag, 28. Mai, um 15 Uhr in der Winsener Stadthalle (Luhdorfer Straße 29) einlädt. Einlass ist um 14.30 Uhr.

Als Sängerbund-Chöre mit dabei sind der Kinderchor "Kling & Klang" Nordheide, der Nordheide-Chor Marxen, der Frauenchor Nordheide, der Gemischte Chor Eyendorf, die Männergesangvereine "Harfe" Sahrendorf-Schätzendorf und "Liederkranz" Wulfsen, der Singkreis Auetal Wulfsen und die Chorgemeinschaft Scharmbeck-Pattensen. Die insgesamt 250 Kinder und Erwachsenen gestalten ein buntes Programm mit Liedern vom Frühling, Sonnenschein, Liebe, Frohsinn, Reisen und vielem mehr. Ein besonderes musikalisches Erlebnis garantiert als Gastensemble die "Jazzn' Soul Big Band" der Musikschule Winsen (Leitung: Andreas Böther).

Zum Finale des Konzertes bilden die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung des Bezikschorleiters Dávid Csizmár zu höreneinen Kreis um das Publikum und stimmen gemeinsam den "Gefangenenchor" aus der Oper "Nabucco" an.

- Der Eintritt kostet 10 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen nichts.

Karten in Winsen bei der Buchhandlung Decius (Tel 04171 - 2757), bei der Tourist-Information im Marstall ´(Tel. 04171 - 668075) und an der Tageskasse vor

Konzertbeginn.