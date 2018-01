"Bunter, rockiger Abend"

Großes Neujahrs-Feuerwerk mit Live-Konzert bei Famila im Luhe Park in Winsen

Zum "gigantischen Neujahrs-Feuerwerk" lädt das Winsener Warenhaus "Famila" am Samstag, 6. Januar, in den Luhe Park ein.Los geht es um 18 Uhr, wenn die Lokalmatadoren der "Rock 'n' Roll Deputyz" auf der Open Air-Bühne einheizen. Der nächste Kracher - das große Höhenfeuerwerk - beginnt um 19.30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Getränkemarkt. Anschließend rocken die "Deputyz" den Luhe Park weiter bis 22 Uhr. Natürlich wird den Abend über auch für das leibliche Wohl gesorgt."Wir wollen das Jahr 2018 doppelt begrüßen und kurz nach Silvester noch einmal in die Vollen gehen, um unseren Kunden einen bunten und rockigen Abend zu präsentieren", sagt Warenhausleiter Thomas Schmeiser. Der Eintritt zu diesem Mega-Event ist natürlich frei.