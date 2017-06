Chor Thlokomela aus Windhoek singt in Winsen

Winsen (Luhe): St. Marien-Kirche |

ce. Winsen. Internationale musikalische Gäste in Winsen: Der Chor Thlokomela aus Windhoek, der Hauptstadt Namibias, gastiert mit seinem abwechslungsreichen Repertoire am Dienstag, 20. Juni, um 19 Uhr in der St. Marien-Kirche (Rathausstraße 3). Veranstalter ist die Stiftung der Kirchengemeinde. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Stiftung sind gerne gesehen.

- Infos unter www.thlokomela.kirche-hsw.de.