Circus "Europa" mit atemberaubender Luftakrobatik und Kamelshow in Winsen

ce. Winsen. Ein ebenso mitreißendes wie spannendes Programm zwischen Tradition und Moderne für die ganze Familie präsentiert der Großcircus "Europa" ab sofort noch bis einschließlich Samstag, 12. November, bei seinem Gastspiel auf dem Winsener Festplatz Bleiche. Die Vorstellungen finden täglich außer Montag und Dienstag um 16 Uhr statt.

Der Circus zeigt im modernen Zeltpalast ein neues, kreatives Programm der

außerordentlichen Art. Ein Wechselspiel zwischen atemberaubender Artistik und ungewöhnlichen Tierdressuren von höchster Qualität. Das Publikum darf sich unter anderem freuen auf seltene sibirische Steppenkamelen, die ein einzigartiges

schwungvolles Ballett präsentieren, das schon beim Internationalen Circusfestival in Monte Carlo mit dem "Silbernen Clown" ausgezeichnet wurde. Außerdem begeistern edle Pferde, vorwitzige Miniponys, Lamas, exotische Rinderrassen und lustige Hundenummern in einem der artenreichsten Circusse. Aber auch atemberaubende Luftakrobatik, Seiltanz, chinesische Stuhlpyramiden, Strapaten- und

Kautschuk-Kunst sowie waghalsige Tempojonglage mit Saltos von Pferd zu Pferd sind zu erleben. Noch nie gezeigte Weiß-Clownnummern faszinieren und sorgen für Spaß.

- Kartenvorverkauf täglich von 10 bis 12 Uhr und eine Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Circuskasse, Tickets auch unter Tel. 0174 - 6341360.