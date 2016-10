Den Rock 'n' Roll im Herzen: "Boom Drives Crazy" feiern mit Konzert in Winsen 25-jähriges Bühnenjubiläum

Sie haben sich "mit Haut und Haaren" der amerikanischen Pop- und Rock 'n' Roll-Musik der 50er und 60er Jahre verschrieben und stehen selbst seit 25 Jahren erfolgreich auf der Bühne: Ihr Jubiläumskonzert geben die Jungs der Band "Boom Drives Crazy" aus Hamburg am Samstag, 22. Oktober, um 20 Uhr im Winsener Marstall (Schloßplatz 11). Veranstalter ist der Verein "Konzerte in Winsen" unter dem Vorsitz von Dieter Kindler.Leadsänger Zico ist der Mann für die Balladen mit zartem Schmelz, begeistert aber auch als beckenkreisender Teddy-Boy das Publikum. Christian Hilmer schwingt die Electric Guitar, Volker Schwanke lässt den Bass durch die Luft wirbeln, und Drummer Leo Harris verleiht Twist, Beat und Swing den schlagkräftigen Drive. Zusammen präsentieren sie unter anderem Ohrwürmer von Elvis Presley, Chubby Checker oder auch Jerry Lee Lewis.- Karten für 18 Euro in Winsen bei der Tourist-Information im Marstall (Tel. 04171 - 668075) und im TUI-Reisecenter (Rathausstraße 38, Tel. 04171 - 2910) sowie unter http://www.konzerteinwinsen.de.