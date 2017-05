Winsen (Luhe): Altes Forsthaus Habichtshorst |

ce. Winsen. "Identifikation über Sprache" ist das Thema eines Diskussions- und Konzertabends, zu dem das Winsener Ensemble "L' art pour l'art" im Rahmen der Reihe "ZuHören in Winsen" am Freitag, 5. Mai, ins Alte Forsthaus Habichtshorst (Lüneburger Straße 220) einlädt. Um 19 Uhr diskutieren die Ensemble-Mitglieder Matthias Kaul und Astrid Schmeling mit der Berliner Soziolinguistin Dr. Diana Marossek. Nach einem Imbiss gibt das Ensemble dann um 20.30 Uhr ein Konzert.

- Tickets kosten 8 und 12 Euro im Vorverkauf sowie 12 und 16 Euro an der Abendkasse. Vorbestellung unter Tel. 04171 - 73530, per E-Mail unter wir@lartpourlart.de und unter www.lartpourlart.de.