DJ Antoine ist dabei - Beachclub Winsen eröffnet demnächst

Jetzt Karten sichern für die ersten Show-Highlights

Die Stadt Winsen wird um eine Attraktion reicher. Vom 30. Juni bis 6. August veranstaltet die EMF Industriemontage zusammen mit Famila einen Beach-Club im Eckermannpark. Der Club wird auf 350 Tonnen Sand gebaut und hat eine Fläche von etwa 40x 60 Metern, auf der Zelte, Lounge-Möbel, Liegestühle, 32 Palmen und zwei Pools verteilt sind. Der Eintritt wird in der Regel für Besucher ab zwölf Jahren einen Euro kosten. Das Geld wird beim Kauf eines Getränkes oder eines Snacks angerechnet. Der Beach-Club hat täglich ab 12 Uhr geöffnet. Montags geht es bereits um 10 Uhr los - und zwar extra für die kleinen Gäste, die bis 18 Uhr mit Animation im Club feiern können, natürlich bei freiem Eintritt.Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Programm für jeden Geschmack (Beginn jeweils um 18 Uhr). Eintrittskarten dafür gibt es bei bei Famila sowie online unterFreitag, 30. Juni: DJ Jürgen Brosda und Lou Bega (Mambo No. 5) - Karten kosten 10 Euro im Vorverkauf sowie 12,50 Euro an der Abendkasse.Samstag, 1. Juli: DJ Antoine (Ma Cherie) 15 Euro/17,50 EuroSonntag, 2. Juli: Happy Weekend Lounge mit FeuerwerkSamstag, 8. Juli: Dschungelkönig Marc Terenzi - 10 Euro / 12,50 EuroFreitag, 14. Juli: Ina Colada (Mallorca Party) - 10 Euro / 12,50 EuroSamstag, 15. Juli: Papa Boye and the Relatives (Calypso-Mix) - 10 Euro / 12,50 EuroMehr Infos zu diesen und weiteren Veranstaltungen gibt es im Internet unter