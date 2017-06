DRK bittet in Roydorf zur Blutspende

Winsen (Luhe): Feuerwehrgerätehaus |

thl. Roydorf. Zu einer Blutspende lädt der DRK-Ortsverein Luhdorf/Roydorf am Freitag, 9. Juni, von 16 bis 20 Uhr in das Roydorfer Feuerwehrhaus am Ole Karkweg ein. Für alle Spender gibt es anschließend Leckeres vom Grill.