Duo-Abend mit Lokalkolorit: Christiane Carstensen und Ulf Mummert geben Konzert in Winsen

Einen Duo-Abend mit Christiane Carstensen (Flöte) und Ulf Mummert (Gitarre) präsentiert der Kulturverein Winsen am Donnerstag, 16. Februar, um 20 Uhr im Marstall (Schloßplatz 11). Es erklingen Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Chung und Piazzolla. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe "Künstler aus dem Landkreis Harburg" statt.Christiane Carstensen studierte zunächst Musikwissenschaften an der Universität Hamburg und anschließend Flöte bei Astrid Schmeling. Sie beendete das Studium mit pädagogischem Diplom und künstlerischer Reifeprüfung. Bereits während des Studiums beschäftigte sie sich intensiv mit zeitgenössischer Musik, die einer ihrer Arbeitsschwerpunkte geblieben ist. Sie spielt als Soloflötistin im Hamburger Barockorchester und im Cythara-Ensemble und sowie in unterschiedlichen Kammermusikformationen mit Traversflöte und moderner Flöte.Ulf Mummert studierte im Hauptfach Konzertgitarre bei Eike Funck und Wulfin Lieske an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Nach dem Examen als Diplommusiklehrer im Jahr 1988 und dem Solisten-Diplom (1989) schloss er 1992 das Studium mit dem Konzertexamen ab. Als Solist tritt er seitdem mit einem Repertoire von klassischer Konzertliteratur bis hin zu zeitgenössischen, avantgardistischen Werken auf.- Eintritt: 20 Euro (Kulturvereinsmitglieder 13 Euro, Jugendliche 6 Euro). Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen und unter http://www.kv-winsen.de/karten.