Duo-Abend mit "Wiener Klassik" im Winsener Marstall

ce. Winsen. "Wiener Klassik" steht auf dem Programm bei einem Duo-Abend mit Raphaela Gromes (Cello) und Julian Riem (Klavier), zu dem der Kulturverein Winsen im Rahmen seiner "Schlosskonzert"-Reihe am Donnerstag, 2. November, um 20 Uhr im Marstall (Schlossplatz 11) einlädt. Es erklingen Werke von Robert Schumann, Franz Schubert, Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms.

Bereits als Vierjährige begann Raphaela Gromes mit dem Cellospiel und konnte im Alter von sieben Jahren mit ihren Eltern, beide Cellisten, erste Bühnenerfahrung sammeln. Ihr Debüt als Solistin gab sie mit einem Cellokonzert im Jahr 2005, wofür sie von Publikum und Presse überschwänglich gefeiert wurde. Es folgten zahlreiche Auftritte mit dem großen Cellorepertoire. Gromes spielt ein Violoncello von Jean-Baptiste Vuillaume aus den Jahren um 1855, das ihr aus privater Hand zur Verfügung gestellt wird.

Pianist Julian Riem studierte bei Michael Schäfer an der Musikhochschule in München und bei Michel Béroff am Conservatoire National Supérieur in Paris. An der Baseler Musikakademie erhielt er das Solistendiplom mit Auszeichnung. Schon früh von Béroff als einer der "vielversprechendsten Pianisten seiner Generation“ erklärt, gewann Riem internationale Klavierwettbewerbe in Modena, Madrid und Florenz und war Stipendiat des Deutschen Musikwettbewerbs. Als Solist, Kammermusiker und Liedbegleiter gibt er regelmäßig Konzerte in Europa, Japan und den USA. Julian Riem spielt im Velit Quartett und im Münchner Horntrio, dem 2012 der Echo Klassik für die Aufnahme der Horntrios von Brahms, Ligeti und Koechlin bei Farao classics verliehen wurde.

- Karten bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Winsen und unter www.kv-winsen.de.