Eckermann-Film von Jürgen A. Schulz wird in Winsen gezeigt

Winsen (Luhe): Marstall-Museum |

ce. Winsen. "Johann Peter Eckermann - Der Mann an Goethes Seite" heißt der Film von Jürgen A. Schulz aus Asendorf, den der Heimat- und Museumverein (HuM) Winsen für alle Interessierten am Montag, 13. Februar, um 18.30 Uhr im Marstall-Museum (Schloßplatz 11) präsentiert. Einlass ist ab 18 Uhr. Wissenschaftlich beraten wurde Schulz bei der Produktion von Ilona Johannsen vom HuM, die gemeinsam mit Vereinsmitglied Rainer Östlind an dem Abend in den Film einführt. - Der Eintritt kostet 6 Euro.