Ein besonderes Weihnachtsoratorium erklingt in Winsen

Winsen (Luhe): St. Marien-Kirche |

ce. Winsen. Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach wird am Samstag, 26. November, um 17 Uhr in der Winsener St. Marien-Kirche aufgeführt. Dabei wird die traditionelle Weihnachtsmusik zusammengeführt mit Texten und Melodien aus der syrischen Kultur. Mitwirkende sind der renommierte "Juventis-Jugendchor" aus Celle, das Barockorchester "La Festa Musicale" und der Flüchtlingschor Celle. - Karten in Winsen bei Optik Maack, in der Tourist-Information im Marstall und an der Abendkasse.