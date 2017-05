"Ein Teil mehr" für Bedürftige wird wieder in Salzhausen gesammelt

"Ein Teil mehr in Ihren Einkaufskorb" lautet am Samstag, 20. Mai, wieder das Motto einer Aktion in Salzhausen, mit der Bedürftige unterstützt werden sollen, die sich nicht ausreichend Lebensmittel leisten können. Initiatoren sind der Verkehrs- und Kulturverein (VKV) Salzhausen und die Initiative "Wir für die Samtgemeinde Salzhausen", in der die Kommune und die St. Johannis-Kirchengemeinde unter anderem gemeinsam den "InterZOB" zur Versorgung von bedürftigen Einheimischen und Flüchtlingen betreiben.Die Veranstalter appellieren an die Kunden, am Samstag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr bei ihrem Einkauf (mindestens) ein Teil mehr zu erwerben, als auf dem Einkaufszettel steht. Benötigt werden haltbare Lebensmittel wie Reis, Mehl, Nudeln, Zucker, Konserven, Speiseöl, Kartoffeln und Süßigkeiten sowie Hygieneartikel, wobei Duschgel, Shampoo, Zahnbürsten und Zahnpasta besonders gefragt sind. Diese Waren werden in den teilnehmenden Geschäften von den ehrenamtlich Aktiven von VKV und "Wir..." entgegengenommen und an den "InterZOB" übergeben. An der Aktion beteiligt sind die Salzhäuser Geschäfte Aldi, Edeka Düver, Rossmann-Drogeriemarkt, Sky-Supermarkt und Penny-Markt sowie Edeka Volker Meyer in Garstedt.Mehr als 50 Transportkisten und Kartons mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs für bedürftige Einheimische und Flüchtlinge kamen bei der Premiere der Aktion im vergangenen Jahr zusammen.