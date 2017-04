Eingeschränkte Öffnungszeiten bei der Winsener Stadtverwaltung

ce. Winsen. Aufgrund einer Personalversammlung für alle bei der Stadt Winsen Beschäftigten ist die Verwaltung am Dienstag, 25. April, im Rathaus sowie in den Nebenstellen Gefängnis, Mühlenstraße und Marstall lediglich von 8 bis 9.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Das Einwohnermeldeamt ist auch an diesem Tag bereits ab 7 Uhr geöffnet. Von den eingeschränkten Öffnungszeiten betroffen sind darüber hinaus das Jugendzentrum "Egon's", der Bauhof, das Klärwerk und die Sekretariate in den Grundschulen. Eine Erreichbarkeit im Notfall ist über Mobiltelefone gewährleistet. Die Stadtbücherei im Marstall steht den Besuchern offen.