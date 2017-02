Elbe im Sucher: Fotogruppe des Elbmarscher "WIR"-Kunstvereins stellt in Winsen aus

Fotografien zum Thema "Elbe" stellen Mitglieder des Vereins "WIR - Kunst und Kultur in der Elbmarsch" ab sofort bis zum 28. Februar in der Eingangshalle des Winsener Rathauses (Schloßplatz 1) aus.Winsen und die Elbmarsch sind eng verbunden mit der durch die Region verlaufenden Elbe. Alle Freunde dieses Flusses können ihn sich in der Ausstellung aus interessanten Perspektiven in sehr unterschiedlichen Darstellungen ansehen.Der Verein "WIR" hat sich zum Ziel gesetzt, das Kunst- und Kulturleben in der Elbmarsch lebendig und abwechslungsreich zu gestalten. Die Fotogruppe des Vereins befasst sich mit Themen wie Motivsuche, Perspektive, Schärfentiefe, Bildbearbeitung und Präsentation der Aufnahmen. Gemeinsam betrachten und bewerten die Teilnehmer ihre Bilder. Sie unternehmen Fotoausflüge, veranstalten Wettbewerbe und Ausstellungen.- Rathaus und Ausstellung sind zu folgenden Zeiten geöffnet: montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie dienstags ebenfalls von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Infos unter http://www.wirkunstundkulturinderelbmarsch.de.