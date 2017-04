Energiechecker-Schulung auch für Handwerker und Architekten

ce. Winsen. "Haus sanieren - profitieren!" ist der Titel einer Energiechecker-Schulung, die die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) in Kooperation mit dem Landkreis Harburg und der Lüneburger Klimawerk-Energieagentur am Freitag, 12. Mai, von 9 bis 13 Uhr im Winsener Kreishaus (Schloßplatz 6, Gebäude B, Raum B-310) veranstaltet. Mit der Kampagne, die sich an Handwerker, Energieberater und Architekten richtet, will man Hausbesitzer dazu motivieren, ihre Gebäude energetisch zu sanieren. Die Kosten für die Basis-Schulung trägt der Landkreis, die Teilnahme ist daher gratis. - Infos und Anmeldung unter www.sanieren-profitieren.de/123artikel36983 946.html und unter www.energiewegweiser.landkreis-harburg.de/handwerker/schulung-weiterbildung sowie bei Sascha Komoll vom Klimawerk unter Tel. 04131 - 2875801.