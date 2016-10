"Erben der Comedian Harmonists": Lions Club Winsen präsentiert Benefizkonzert mit international bekannter Vokalgruppe Hudson Shad aus New York

ce. Winsen. Auf einen Musikgenuss der Extraklasse darf sich das Publikum freuen, wenn der Lions Club Winsen am Freitag, 4. November, um 20 Uhr zu einem Benefizkonzert mit der international bekannten Vokalgruppe Hudson Shad aus New York einlädt. Das Konzert findet mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Harburg-Buxtehude sowie der Winsener Firmen Reifen-Laudahn und Feldbinder statt.

Mit ihrem Programm "Over the Rainbow" präsentieren sie Lieder aus den "Goldenen 20ger Jahren" und aus dem Repertoire der Comedian Harmonists, aber auch Melodien von The Revellers und Mills Brothers, die die Comedian Harmonists beeinflussten. Zusätzlich erklingen Broadway-Hits und Songs von dem nach Amerika ausgewanderten Komponisten Kurt Weill.

Die sechs Musiker, ein Pianist und fünf klassisch ausgebildete Sänger, sind in Deutschland seit 1995 bekannt als die „ebenbürtigen Erben der Comedian Harmonists“, so der "Stern" anlässlich ihres Debüts. Hudson Shad bietet jedoch mehr als nur eine nostalgische Begegnung mit der Legende. Sie singen zwar die Lieder in den Original-Arrangements, setzen jedoch eigene Akzente und bieten eine ausgefeilte, witzige Bühnenshow.

Weltweit von Macau bis München, Miyazaki bis Mexico hat sich Hudson Shad in den vergangenen 20 Jahren ein begeistertes Publikum ersungen und erspielt. Mit ihrer besonderen Mischung aus Humor, Schalk und stimmlicher Brillanz eroberten die fünf ausgebildeten Opernsänger die größten Bühnen der Welt wie die Semper Oper Dresden, die Salzburger Festspiele, das Prinzregententheater München und das Lincoln Center New York. In diesem Jahr traten sie bereits in New Yorks Carnegie Hall, Mexico Citys Palais des Arts und Washingtons Kennedy Center auf. Ende November werden die Shads ihre London-Premiere mit dem BBC Symphony Orchestra im Barbican Center haben.

- Karten für 20 Euro in Winsen beim TUI-Reisecenter (Rathausstraße 36, Tel. 04171 - 2910), bei der Tourist-Information im Marstall (Schloßplatz 11, Tel. 04171 - 668075) sowie an der Abendkasse.