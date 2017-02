Erster Stammtisch der Europa-Union in Winsen

Winsen (Luhe): Hotel am Schlossplatz |

ce. Winsen. Zum ersten Europa-Stammtisch lädt der Kreisverband Harburg-Lüneburg der Europa-Union Deutschland unter der Leitung von Wolfgang-Peter Paul (1. Vorsitzender) und Irene Dilger (2. Vorsitzender) alle Interessierten am Montag, 20. Februar, um 18.30 Uhr ins Winsener Hotel am Schlossplatz (Rathausstraße 36) ein. Thema ist "Martin Luther, der große Europäer". Die Teilnahme ist kostenlos. Jeden dritten Montag im Monat sollen die Bürger des Landkreises Gelegenheit haben, unter anderem kurze Statements, Infos und Broschüren zu bekommen. Mit den Gästen werden Themen rund um Europa und die europäische Gemeinschaft diskutiert. - Infos und Anmeldung per E-Mail an dilger.irene@gmail.com oder an Wolfgang-Peter Paul unter Tel. 04131 - 33391.